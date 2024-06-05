Две крупные авиакомпании возвращаются к выполнению рейсов в Израиль и из Израиля

Неожиданная монополия, которую израильский авиаперевозчик "Эль-Аль" получил на авиаперелеты Израиль-США после отказа американских авиакомпаний от этого направления в связи с началом войны "Железные мечи", вскоре ослабнет: в Израиль возвращаются авиакомпании Delta и United Airlines. Тем не менее, снижения цен на авиаперелеты, как минимум, в ближайшее время, ожидать не стоит.

Как сообщает в среду, 5 июня, сайт новостной службы 12 канала, вышеназванные авиакомпании вернутся в Израиль уже на следующей неделе. Как мы уже сообщали, с начала марта United Airlines уже возобновляла полеты в Израиль, но после иранской ракетной атаки она присоединилась к Air Canada, Air India и EasyJet, приостановившим полеты в еврейское государство, продлив срок приостановки до 9 июня.

Рейсы в США очень востребованы в Израиле: США считаются безопасными для израильских туристов, а безвизовый режим делает эти поездки еще привлекательнее. По данным Управления аэропортами, только в апреле 2024 года из аэропорта Бен-Гурион в США вылетели 97552 пассажира, сделав Соединенные Штаты вторым по востребованности направлением после Греции.

Тем не менее, в апреле 2023 года, до "черной субботы" 7 октября и начала войны "Железные мечи", в США из аэропорта Бен-Гурион вылетели 178 тысяч пассажиров, то есть, пассажиропоток значительно снизился в сравнении с довоенными показателями. Доля пассажиров осталась прежней – в апреле 2024 года 8% улетевших из Израиля пассажиров следовали в США, так же, как в апреле годом ранее.

После ухода американских авиакомпаний эту нишу занял "Эль-Аль", выполняющий сейчас более 50 рейсов в неделю в различные города США, а к лету израильский национальный авиаперевозчик увеличил количество рейсов Тель-Авив – Бостон до 4 в неделю, а Тель-Авив – Лос-Анджелес – до 8 рейсов в неделю. Компания также осуществляет полеты в Майами, Флориду и Нью-Йорк.

Иностранные туристы пока не спешат возвращаться в Израиль, поэтому снижения цен ожидать не приходится: компании вынуждены "отбивать" возвращение из США не полностью заполненных самолетов.