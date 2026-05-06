БАГАЦ дал минфину две недели, чтобы договориться с Кнессетом об освобождении интернет-посылок от НДС

Высший суд справедливости (БАГАЦ), рассматривавший петицию Ассоциации торговых палат против расширения порога освобождения от НДС при личном импорте с 75 долларов до 130 долларов, дал министерству две недели, чтобы договориться с Кнессетом.

Судьи приняли позицию юридического советника Кнессета Сагит Афик, признав действия министра финансов Бецалеля Смотрича "вызывающими существенные затруднения", особо подчеркнув исключительно короткий временной промежуток – около 16 часов – между отменой Кнессетом указа о повышении порога до 150 долларов и подписанием нового указа о повышении порога до 130 долларов.

Напомним, что в конце декабря 2025 года Смотрич подписал указ о повышении порога освобождения частного импорта от НДС с 75 долларов до 150 долларов. Через два месяца под давлением Ассоциации торговых палат Кнессет отменил указ министра финансов, который на следующий день подписал новый указ, только изменив сумму порога без проведения повторного обсуждения и тщательного анализа последствий.

В случае, если минфин и Кнессет не достигнут соглашения, вопрос вернется в БАГАЦ для вынесения решения по существу.