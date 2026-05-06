06 мая 2026
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о нанесении ударов по объектам "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 06 мая 2026 г., 08:51 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 08:55
ЦАХАЛ сообщил, что ВВС Израиля нанесли удары по нескольким зданиям "Хизбаллы" в Южном Ливане, использовавшимся в военных целях.

По данным армейской пресс-службы, в этих зданиях находились боевики, готовившие террористические атаки против израильских военнослужащих и территории Израиля. В результате ударов ликвидированы несколько террористов.

За последние сутки ЦАХАЛ атаковал около 25 объектов "Хизбаллы", включая склад вооружений, военные здания и другие террористические инфраструктуры.

В ночь на 6 мая ВВС перехватили подозрительную воздушную цель в районе действий израильских сил в Южном Ливане. Позднее был выпущен перехватчик по еще одной воздушной цели, контакт с которой был потерян.

По данным ЦАХАЛа, в последние часы "Хизбалла" также выпустила несколько ракет, ударных дронов и минометных снарядов, упавших рядом с израильскими военными. Пострадавших среди военнослужащих нет.

