Эрик Шмидт и Билл Акман инвестировали в израильский оборонный стартап "Кела"

Созданный в 2024 году израильский оборонный стартап "Кела" мобилизовал 200 миллионов долларов исходя из оценки в 1,2 миллиарда долларов.

Как сообщает "Глобс", раунд мобилизации возглавили крупные венчурные фонды Stripes и D1 Capital. Также в нем участвовали фонды Sequoia и Lux Capital, миллиардер Билл Акман, бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт.

За два года своего существования компания, основанная выходцами из Управления по разработке вооружений при министерстве обороны и из компании Palantir, привлекла $300 млн.

"Кела" разрабатывает мультимодальные системы командования и контроля для приграничных районов. Ее системы уже стоят в десятках зон на границе Израиля с Иорданией и на северной границе.

Штат компании составляет около 150 сотрудников - выходцев из технологических воинских подразделений, специалистов из ведущих международных технологических компаний и полевых офицеров.