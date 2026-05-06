Иранские СМИ: "Трамп отступил"

Иранские государственные СМИ назвали "американским провалом" решение президента США Дональда Трампа временно приостановить операцию "Проект Свобода" в Ормузском проливе.

Как передает агентство ISNA, в Тегеране заявили, что Вашингтон "не смог достичь целей" этой операции, а решение Трампа было принято на фоне "твердых позиций и предупреждений со стороны Ирана".

Агентство Tasnim, связанное с "Корпусом стражей исламской революции", опубликовало в соцсети X короткую формулировку: "Трамп отступил".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке операции "Проект Свобода", целью которой было обеспечение прохода судов через Ормузский пролив. Это заявление было сделано вскоре после того, как госсекретарь США Марко Рубио сообщил о завершении операции "Эпическая ярость", заявив, что США "достигли целей" военной кампании против Ирана.

По словам Трампа, блокада остается в силе, однако "Проект Свобода" будет поставлен на паузу на короткий срок – на фоне продвижения переговоров с представителями Ирана. Трамп написал в своей соцсети Truth Social: "По просьбе Пакистана и других стран, учитывая огромный военный успех, которого мы добились в ходе кампании против государства Иран, а также тот факт, что достигнут большой прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана, мы договорились, что, хотя блокада останется в полной силе и будет полностью действовать, "Проект Свобода" (движение судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период времени, чтобы увидеть, может ли соглашение быть окончательно согласовано и подписано".

Незадолго до этого Рубио заявил в Белом доме: "Операция "Эпическая ярость" завершена", добавив, что США перешли к "Проекту Свобода", который он назвал оборонительной операцией, направленной на обеспечение судоходства в Ормузском проливе.