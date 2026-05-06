06 мая 2026
последняя новость: 10:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

"Хатам аль-Анбия": Иран не наносил ударов по ОАЭ

время публикации: 06 мая 2026 г., 09:28 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 09:31
"Хатам аль-Анбия": Иран не наносил ударов по ОАЭ
AP Photo/Altaf Qadri

Штаб объединенного командования иранских сил "Хатам аль-Анбия" выступил с заявлением, в котором утверждается, что вооруженные силы Ирана в последние дни не наносили ударов по Объединенным Арабским Эмиратам.

"Утверждения министерства обороны ОАЭ лишены фактических оснований. Если бы такие действия были предприняты, мы бы объявили о них в открытую", – сообщил пресс-секретарь штаба.

"Мы также предупреждаем, что любые действия против наших островов, портов или берегов, предпринятые с территории Объединенных Арабских Эмиратов, повлекут за собой сокрушительный ответ, и ОАЭ придется о них пожалеть", – заявляет командование.

Напомним, что мая штаб "Хатам аль-Анбия" признал нанесение ударов по ОАЭ. "Наши удары последовали после того, как мы нашли доказательства того, что они принимали участие в атаках на нашу страну", – говорилось в заявлении.

