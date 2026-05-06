06 мая 2026
Ближний Восток

Власти Ирана сообщили о срабатывании ПВО в районе острова Кешм в Ормузском проливе

Иран
Война с Ираном
время публикации: 06 мая 2026 г., 08:15 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 08:20
На острове Кешм, Иран
AP Photo/Asghar Besharati

Иранские власти сообщили о срабатывании ПВО в районе острова Кешм в Ормузском проливе. По заявлению администрации провинции Хормозган, громкие звуки, о которых сообщали жители острова, были связаны с перехватом "малых летательных аппаратов и разведывательных беспилотников". Утверждается, что разрушений и пострадавших не было, сообщают иранское агентство SNN и издание Entekhab.

Остров Кешм расположен у северного входа в Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых морских поставок нефти и газа.

В последние недели иранские источники несколько раз сообщали о перехвате беспилотников в провинции Хормозган и в районе Кешма.

