Пожарным Израиля повысят зарплаты: спустя 14 лет достигнуто соглашение

После 14 лет затяжных переговоров в Израиле согласовали новый коллективный договор для сотрудников Службы пожарной охраны и спасения. Соглашение, стоимость которого оценивается в 650 миллионов шекелей на ближайшие пять лет, должно существенно изменить условия труда пожарных, повысить заработную плату и улучшить пенсионное обеспечение сотрудников службы.

Окончательные принципы соглашения были сформулированы в канцелярии председателя Гистадрута при участии Управления по вопросам заработной платы, Министерства национальной безопасности, руководства Пожарно-спасательной службы Израиля и представителей профсоюза работников.

В системе называют достигнутые договоренности одним из самых значимых решений для пожарной службы за последние годы. Переговорный процесс сопровождался многочисленными разногласиями, однако в итоге сторонам удалось прийти к компромиссу.

Согласно предварительным договоренностям, новое соглашение предусматривает значительное повышение заработной платы, улучшение социальных гарантий, расширение пенсионных условий и обновление системы компенсаций для сотрудников пожарной службы.

В профессиональных кругах подчеркивают, что договор имеет не только экономическое, но и стратегическое значение. В последние годы пожарные Израиля работают в условиях постоянной нагрузки – от масштабных лесных пожаров до чрезвычайных ситуаций, связанных с ракетными обстрелами и спасательными операциями по всей стране. Новое соглашение поможет укрепить кадровый состав службы, повысить мотивацию сотрудников и улучшить готовность системы к чрезвычайным ситуациям будущего, отмечает пресс-служба Гистадрута.