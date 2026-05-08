Новая Версия Сайта
Спорт

МОК снял санкции с белорусских спортсменов

время публикации: 08 мая 2026 г., 08:34 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 08:34
Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с белорусских спортсменов.

"Исполком МОК больше не рекомендует какие-либо ограничения на участие белорусских спортсменов, включая команды, в соревнованиях под эгидой международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий", - говорится в заявлении организации.

Решение МОК имеет рекомендательный характер. Решения о допуске спортсменов принимают международные федерации видов спорта и организаторы турниров.

Белорусские и российские спортсмены были отстранены от международных турниров после нападения России на Украину в 2022 году.

