МОК снял санкции с белорусских спортсменов
время публикации: 08 мая 2026 г., 08:34 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 08:34
Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с белорусских спортсменов.
"Исполком МОК больше не рекомендует какие-либо ограничения на участие белорусских спортсменов, включая команды, в соревнованиях под эгидой международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий", - говорится в заявлении организации.
Решение МОК имеет рекомендательный характер. Решения о допуске спортсменов принимают международные федерации видов спорта и организаторы турниров.
Белорусские и российские спортсмены были отстранены от международных турниров после нападения России на Украину в 2022 году.
