Опрос "Mаарива": Айзенкот с Либерманом набирает больше мандатов, чем Либерман с Айзенкотом

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, блок "Беяхад" во главе с Нафтали Беннетом и партия "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу набрали бы по 26 мандатов.

Партия "Яшар" Гади Айзенкота набирает 15 мандатов, "Демократим" Яира Голана – 10, "Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира и НДИ Авигдора Либермана – по 9, ШАС – 8, "Яадут а-Тора" – 7, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5.

"Милуимниким", "Кахоль-Лаван", "Ционут Датит" и БАЛАД не преодолевают электоральный барьер.

Еврейские оппозиционные партии при таком раскладе набирают 60 мандатов.

В случае союза НДИ и "Яшар" во главе с Авигдором Либерманом этот блок набирает 25 мандатов, блок "Беяхад" – 24 мандата, "Демократим" набирают 11 мандатов. В остальном никаких изменений в раскладе нет.

В случае того же союза, но во главе с Гади Айзенкотом, он набирает 27 мандатов, "Ликуд" теряет мандат и остается с 25 мандатами, "Беяхад" с 24 мандатами. Партии еврейской оппозиции набирают 61 мандат.

В случае присоединения "Яшар" и НДИ к блоку "Беяхад" единый блок набирает 47 мандатов, даря 3 лишних мандата "Демократим" Яира Голана. Партии еврейской оппозиции набирают в таком раскладе 61 мандат.