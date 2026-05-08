08 мая 2026
последняя новость: 08:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Индийская компания покупает стартап экс-главы ШАБАКа Юваля Дискина и Volkswagen

время публикации: 08 мая 2026 г., 07:34 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 07:34
Индийская компания KPIT, занимающаяся интеграцией и сервисным обслуживанием в автомобильной отрасли, объявила о приобретении израильского стартапа Cymotive, основанного бывшим главой Общей службы безопасности Ювалем Дискиным.

Сделка предусматривает несколько этапов. На первом этапе будет осуществлена инвестиция в размере 10 миллионов долларов в обмен на 26% акций компании. Затем планируется выкуп оставшегося пакета акций до середины 2029 года.

Если компания-покупатель примет решение о приобретении остального пакета, итоговая сумма сделки будет зависеть от выручки и показателя EBITDA Cymotive, сообщает KPIT. Таким образом, совокупный объём выплат может составить от 60 до 120 миллионов долларов, включая первоначальный инвестиционный раунд.

Cymotive, созданная совместно с программным подразделением Volkswagen, поставляет решения в области кибербезопасности для автомобилей различных моделей; в их числе - защищённая архитектура, моделирование угроз, обнаружение вторжений, непрерывный мониторинг и соответствие требованиям местного регулирования.

