"Эль-Аль" открыл продажу билетов на прямые рейсы в Сеул и Буэнос-Айрес

Авиакомпания "Эль-Аль" открыла продажу билетов на прямые рейсы в столицу Аргентины Буэнос-Айрес и в столицу Южной Кореи Сеул, расширяя свою сеть маршрутов.

Рейсы в Сеул начнутся в марте 2027 года и будут выполняться трижды в неделю - по понедельникам, средам и субботним вечерам – на самолетах Boeing Dreamliner с тремя классами обслуживания. Стоимость билета туда-обратно в тарифе эконом-класса LITE - от 1199 долларов.

Обслуживание маршрута в Буэрос-Айрес начнется уже в ноябре 2026 года, с частотой два рейса в неделю - по воскресеньям и вторникам, также на Boeing Dreamliner. Стоимость билета туда-обратно в тарифе эконом-класса CLASSIC - от 1349 долларов.

Рейс в Буэнос-Айрес станет самым продолжительным в истории El Al - более 16 часов в воздухе - и первым за более чем десятилетие прямым беспересадочным маршрутом между Израилем и Южной Америкой.