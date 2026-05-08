Таиланд экстрадировал в Израиль лидера ОПГ, арестованного по ордеру Интерпола

Лидер одной из израильских преступных группировок Матан Арбив, арестованный на минувшей неделе властями Таиланда на острове Ко Самуи, был экстрадирован в Израиль.

Арбив был арестован по ордеру Интерпола и провел неделю под стражей в миграционном центре Бангкока.

Он подозревается в угрозах семье тайного агента, который несколько месяцев назад собрал улики против его братьев Эли и Омри и их двоюродного брата Шарона Арбива.

Арбив покинул страну и бежал в Северный Кипр вскоре после того, как агент - бывший преступник, близкий к нему, его братьям и их людям - собрал доказательства против 57 уголовников.