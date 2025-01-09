Осторожно, мошенники: поддельные сайты "для оплаты визы в Израиль"

Турист из Канады, прибывший в Израиль в среду утром, был уверен, что он все сделал правильно – он заявил, что оплатил электронное разрешение по системе предварительного скрининга ETA-IL, и был очень удивлен, когда в страну его не впустили.

Выяснилось, что турист попался на удочку мошенников – он воспользовался сайтом, который копировал дизайн и содержание официального сайта для заполнения электронной формы перед въездом в Израиль для стран, в отношении которых действует безвизовый режим. Правда, заплатил турист 79 долларов вместо положенных семи долларов, и разрешения на въезд, как было сказано выше, он не получил.

В Управлении регистрации населения и миграции отмечают, что речь идет о втором подобном случае за неделю: первый подобный случай произошел с туристкой из США, прибывшей в Израиль 1 января 2025 года, в первый день действия системы электронных разрешений на въезд ETA-IL.

В МВД подчеркивают: из-за активизации мошенников, крайне важно обращать внимание на то, что найденный вами по поисковому запросу ETA-IL находится на официальной доменной зоне Государства Израиль *.gov.il.

Стоимость электронной регистрации составляет 25 шекелей – 7 долларов США, если с вас требуют больше, это сигнал о том, что вы зашли на неверный сайт. После заполнения формы на ваш электронный адрес должно прийти письмо с подтверждением получения вашего запроса – оно также должно быть отправлено с государственного домена *.gov.il.

Ответ на вашу просьбу должен прийти в течение 72 часов, если вы не получили ответ, следует проверить причину этого. Полученное разрешение действительно в течение двух лет. Вы должны получить квитанцию об оплате услуги, если вы не получили ее, это сигнал, что вы воспользовались неверным сайтом.

Для справок и обращений существует официальная электронная почта [email protected]. il.