Подписаны соглашения о строительстве 10 тысяч квартир в Цфате и Нагарии

Министр строительства Хаим Кац подписал зонтичные соглашения о существенном расширении и обновлении Цфата и Нагарии, предусматривающие строительство домов на 10 тысяч единиц жилья и общие инвестиции в развитие инфраструктуры более четырех миллиардов шекелей.

Планы строительства предусматривают развитие и модернизацию наземной городской инфраструктуры, общественных зданий, производственных построек, реновацию жилых кварталов, планирование и строительство новых кварталов и развитие туризма.

Зонтичное соглашение в Нагарии позволит создать свыше 2500 новых квартир наряду с производственными и коммерческими площадями, оно предусматривает реновацию старых районов и строительство новых жилых комплексов. В рамках соглашения государство инвестирует в модернизацию транспортной инфраструктуры, общественных зданий и открытых территорий около 700 миллионов шекелей.

Зонтичное соглашение в Цфате позволит добавить примерно 7300 новых квартир, что приведет к удвоению численности населения города. Будет развита городская инфраструктура, построены и модернизированы производственные и коммерческие территории, общественные учреждения и туристические места. Объем инвестиций составит около трех миллиардов шекелей, из них 2,3 миллиарда предназначены на развитие новых кварталов, 245 на наземную инфраструктуру, парки и новые въезды в город, 470 миллионов пойдут на реновацию старых районов.