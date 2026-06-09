Счета за проезд по 6-й трассе будут присылать на мобильный телефон

Экономическая комиссия Кнессета утвердила новые постановления, меняющие порядок рассылки счетов за проезд по Трансизраильскому шоссе (трасса 6).

Через три месяца, после вступления постановлений в силу, операторы шоссе смогут отправлять счет за проезд не только по почте, но и SMS-сообщением на мобильный телефон или по электронной почте.

Одобренный порядок предусматривает, что переход на цифровой вариант рассылки будет добровольным и исключительно по инициативе водителя.

Ежемесячно компании концессионеры рассылают около 175 тысяч счетов за проезд водителям без проездного абонемента, однако около 47% из них не оплачиваются вовремя. При задержке платежа начисляются сборы за взыскание, и долг нередко вырастает до значительных сумм, особенно в тех случаях, когда водитель вовсе не получал счет своевременно или не знал о существовании задолженности из-за устаревшего адреса или сбоев в почтовой доставке.

По новому механизму водители смогут заранее подключиться к системе и получать счёт непосредственно на мобильный телефон или на указанный ими адрес электронной почты. При этом цифровая доставка будет считаться действительной лишь после получения подтверждения о прочтении сообщения. Если такое подтверждение не поступит, система предпримет повторные попытки отправки, а в случаях, когда факт доставки остается неподтвержденным, счет будет дополнительно направлен обычной почтой во избежание неосведомленности и накопления долга.

Кроме того, для стимулирования перехода на цифровой формат предусмотрена скидка на сбор за взыскание в размере около двух шекелей.