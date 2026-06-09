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Экономика

Office Depot начнет продажу электроники и бытовых электротоваров

Потребление
Импорт и экспорт
время публикации: 09 июня 2026 г., 14:41 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 14:41
Office Depot начнет продажу электроники и бытовых электротоваров
Wikipedia.org. Фото: Lizsummers at English Wikipedia

Сеть магазинов канцтоваров и оборудования для офисов Office Depot берет пример с розничных продуктовых сетей и начинает продажу смартфонов, электроники и бытовых электротоваров, импортируемых в рамках параллельного импорта.

В частности, сеть начала продажу смартфонов iPhone 17 Pro за 3 899 шекелей, а iPhone 17 Pro Max в комплекте с портативным зарядным устройством, защитной плёнкой и чехлом - за 4 299 шекелей.

Гендиректор Office Depot Хаим Ааронов назвал происходящее "только началом" и анонсировал масштабный выход компании на рынок параллельного импорта.

Экономика
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