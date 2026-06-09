В Китае начал работу первый в мире подводный дата-центр, работающий на энергии ветра

У побережья Шанхая заработал первый в мире подводный дата-центр, использующий энергию морского ветра. Центр обработки данных Lingang, запущенный в мае, обладает мощностью 24 мегаватта. Его разработали компании HiCloud Technology и China Communications Construction.

Дата-центр расположен более чем в 10 километрах от шанхайского побережья на глубине около 10 метров. Электроэнергию он получает от расположенной рядом офшорной ветроэлектростанции. По данным властей Китая, такой объект потребляет более чем на 20% меньше энергии по сравнению с аналогичными наземными центрами. Снижение энергопотребления связано не только с использованием возобновляемой энергии, но и с естественным охлаждением морской водой. В обычных дата-центрах значительная часть электроэнергии – от четверти до почти половины – расходуется на охлаждение серверов. Еще одной проблемой традиционных дата-центров считается высокий расход пресной воды. Подводное размещение позволяет существенно сократить эту потребность.

Недавно Институт водных ресурсов, окружающей среды и здравоохранения Университета ООН предупредил, что к 2030 году мировое водопотребление дата-центров может достичь 9,3 триллиона литров – объема, сопоставимого с годовыми потребностями всех жителей стран Африки к югу от Сахары. Ранее, в 2023 году, HiCloud уже открыла первый коммерческий подводный дата-центр у острова Хайнань. Однако проект в Шанхае стал первым, работающим именно на энергии морских ветряков. Центр расположен рядом с высокотехнологичной зоной Линган, где также находится гигафабрика Tesla.

Китай – не первая страна, тестирующая подводные дата-центры. В 2018 году Microsoft начала аналогичный эксперимент у Оркнейских островов в Шотландии. Спустя два года компания сообщила об успешных результатах, однако дальнейшего развития проект пока не получил. По словам доктора Ханьцзяна Дуна из Гонконгского политехнического университета, Microsoft доказала техническую реализуемость идеи, тогда как Китай смог быстрее перейти к коммерческому внедрению благодаря сочетанию рыночного спроса, промышленной базы и государственной поддержки. Согласно официальным данным, инвестиции в проект Lingang составили около 1,6 млрд юаней.