"Калькалист": темпы производства ракет-перехватчиков Израилем и США превышают мощности Ирана

Запасы ракет-перехватчиков для противостояния ракетным обстрелам из Ирана долгое время считались уязвимой точкой израильской противоракетной обороны.

Однако, как сообщает "Калькалист" со ссылкой на Пинхаса Юнгмана, президента принадлежащей "Авиационной промышленности" компании TSG и бывшего директора подразделения ПРО в концерне "Рафаэль", за последний год темпы производства ракет-перехватчиков в Израиле и США были существенно увеличены.

По его словам, наращивание производства осуществляется быстрее, чем Иран производит свои ракеты, и это обеспечивает запас прочности.

По текущим оценкам, Иран выпустил с начала войны около 600 баллистических ракет и более 1500 беспилотников. При этом больше всего досталось Объединенным Арабским Эмиратам.

Анализ иранских пусков за последнюю неделю пока не выявил применения видов вооружений, не встречавшихся в предыдущих столкновениях. Насколько известно, ракеты с маневрирующими характеристиками, способные создать трудности для израильских систем ПВО, не применялись. Как и в предыдущей войне, Иран время от времени выпускает ракеты с кассетными боеголовками - применение подобных боевых частей наблюдалось и в прошлый раз и не свидетельствует о какой-либо военно-технической новизне.