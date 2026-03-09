x
09 марта 2026
|
последняя новость: 09:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 марта 2026
|
09 марта 2026
|
последняя новость: 09:04
09 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Калькалист": темпы производства ракет-перехватчиков Израилем и США превышают мощности Ирана

Оборонка
ПРО
время публикации: 09 марта 2026 г., 08:07 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 08:10
Пресс-служба министерства обороны Израиля
Пресс-служба министерства обороны Израиля

Запасы ракет-перехватчиков для противостояния ракетным обстрелам из Ирана долгое время считались уязвимой точкой израильской противоракетной обороны.

Однако, как сообщает "Калькалист" со ссылкой на Пинхаса Юнгмана, президента принадлежащей "Авиационной промышленности" компании TSG и бывшего директора подразделения ПРО в концерне "Рафаэль", за последний год темпы производства ракет-перехватчиков в Израиле и США были существенно увеличены.

По его словам, наращивание производства осуществляется быстрее, чем Иран производит свои ракеты, и это обеспечивает запас прочности.

По текущим оценкам, Иран выпустил с начала войны около 600 баллистических ракет и более 1500 беспилотников. При этом больше всего досталось Объединенным Арабским Эмиратам.

Анализ иранских пусков за последнюю неделю пока не выявил применения видов вооружений, не встречавшихся в предыдущих столкновениях. Насколько известно, ракеты с маневрирующими характеристиками, способные создать трудности для израильских систем ПВО, не применялись. Как и в предыдущей войне, Иран время от времени выпускает ракеты с кассетными боеголовками - применение подобных боевых частей наблюдалось и в прошлый раз и не свидетельствует о какой-либо военно-технической новизне.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook