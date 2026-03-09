Мэрия Иерусалима планирует введение сбора за проезд в часы-пик

Экологический комитет муниципального совета Иерусалима утвердил новый пятилетний план снижения загрязнения воздуха от транспортных средств на 22% на 2026-2031 годы.

Основными пунктами плана являются:

Платный въезд и парковка: рассмотрение введения сборов за въезд в перегруженные зоны, сокращение нормативов парковки в новых проектах и повышение стоимости парковки в центре города.

Зоны «нулевых выбросов»: ограничение въезда загрязняющего транспорта в центр города и чувствительные зоны, такие как Старый город.

Борьба с загрязнением от строительных площадок: введение жесткого регулирования строительной техники для сокращения выбросов сажи и пыли.

Также планируется улучшение пешеходной инфраструктуры и приоритезация рельсового общественного транспорта.