Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено менее 140 заразившихся, восемь больных COVID-19 умерли
В субботу, 1 января, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки были выявлены 136 новых случаев заражения коронавирусом. 314 объявлены выздоровевшими. Восемь больных COVID-19 умерли.
За последние сутки в ПА было проведено 2745 тестов. При тестировании в 5% случаев выявлялся коронавирус.
Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 57 больных COVID-19.
Также приводятся такие данные: 98,2% инфицированных коронавирусом выздоровели, 0,8% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.
За весь период эпидемии: 4942 умерших, около 470 тысяч заразившихся коронавирусом.
Около 2,3 млн жителей ПА получили одну дозу вакцины против коронавируса, около 0,9 млн – две дозы. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.
Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день