Армия США наносит удары по целям в Иране

В ночь на 11 июня армия США нанесла удары по целям в Иране, передает катарский телеканал "Аль-Джазира".

Иранское агентство Mehr сообщило о взрывах в городе Сирик, на юге Ирана.

Затем поступили сообщения о взрывах около города Минаб в провинции Хормозган, также на юге Ирана.

Сообщается о взрывах в районе Бандар Аббаса, на юге страны.

Агентство Tasnim уточняет: сообщения о взрывах на островах Киш и Кешм ложны. Но в Персидском заливе идут боевые действия.

Центральное командование США (CENCTOM) подтвердило начало нанесения ударов по нескольким целям в Иране. Подчеркивается: речь идет о самообороне. "Эти удары являются ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана", – заявляет CENCTOM.

Агентство Fars: на острове Кешм на юге Ирана слышны взрывы, там активированы ПВО.

Axios со ссылкой на американских чиновников пишет, что США ожидают ответных действий со стороны Ирана, которые могут быть направлены против американских баз, как это произошло во вторник.

Информация уточняется.