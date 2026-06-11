Кнессет утвердил закон о выводе МАХАШ из подчинения прокуратуры

Кнессет в ночь на четверг, 11 июня, утвердил во втором и третьем чтениях закон о реформе отдела расследований преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ). За закон проголосовали 43 депутата, против – 39.

Закон, продвигавшийся депутатом Моше Саадой ("Ликуд"), предусматривает вывод МАХАШ из структуры прокуратуры и создание самостоятельного подразделения в министерстве юстиции. При этом, согласно тексту закона, МАХАШ должен сохранять подчинение общим указаниям юридического советника правительства и государственного прокурора.

Противники закона, включая юридическую советницу правительства Гали Баарав-Миару, заявляют, что данная реформа приведет к политизации правоохранительной системы и усилит влияние министра юстиции на расследования в отношении полицейских.