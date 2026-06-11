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Израиль

Кнессет утвердил закон о выводе МАХАШ из подчинения прокуратуры

Полиция
Законы
Прокуратура
Кнессет
Минюст
время публикации: 11 июня 2026 г., 01:45 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 01:49
Кнессет утвердил закон о выводе МАХАШ из подчинения прокуратуры
Chaim Goldberg/Flash90

Кнессет в ночь на четверг, 11 июня, утвердил во втором и третьем чтениях закон о реформе отдела расследований преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ). За закон проголосовали 43 депутата, против – 39.

Закон, продвигавшийся депутатом Моше Саадой ("Ликуд"), предусматривает вывод МАХАШ из структуры прокуратуры и создание самостоятельного подразделения в министерстве юстиции. При этом, согласно тексту закона, МАХАШ должен сохранять подчинение общим указаниям юридического советника правительства и государственного прокурора.

Противники закона, включая юридическую советницу правительства Гали Баарав-Миару, заявляют, что данная реформа приведет к политизации правоохранительной системы и усилит влияние министра юстиции на расследования в отношении полицейских.

Израиль
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