NYT: делегация Катара покинула Иран, шансы на прорыв в переговорах снизились

The New York Times пишет, что катарская делегация, участвовавшая в посреднических контактах между Вашингтоном и Тегераном, покинула Иран, после чего, по оценке источников издания, шансы на дипломатический прорыв снизились.

По сведениям NYT, администрация США продолжает рассматривать возможность ударов по иранским ядерным объектам, однако параллельно пытается оставить открытым канал переговоров, чтобы добиться от Ирана уступок без прямого военного вмешательства.

На этом фоне отъезд катарских посредников из Ирана рассматривается как признак того, что на данном этапе переговорный процесс зашел в тупик.