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Пресса

Трамп заявил Fox News, что иранцы попросили его прекратить бомбардировки

Иран
Война с Ираном
Дональд Трамп
СМИ
время публикации: 11 июня 2026 г., 02:28 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 02:57
Трамп заявил Fox News, что иранцы просили его прекратить бомбардировки
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что американские боевые самолеты действуют в воздушном пространстве Ирана. По его словам, представители Ирана напрямую обращались к нему с просьбой "прекратить бомбардировки".

Американский президент отметил: "Наши боевые самолеты летают над Ираном и в настоящее время уничтожают радары и системы ПВО на юго-западе страны".

Трамп сказал, что "бомбардировки скоро прекратятся", однако он оставил открытой возможность новых ударов по Ирану.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся американских ударов по целям в Иране и попыток дипломатического урегулирования.

Агентство Tasnim, ассоциированное с иранским "Корпусом стражей исламской революции", после этого интервью заявило, что никто из представителей Тегерана не контактировал с Трампом и не просил его о прекращении боевых действий. КСИР заявляет, что ответит ударами на удары американской армии. При этом КСИР дал понять, что "ответ" может последовать и завтра, и в любой другой день.

Пресса
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