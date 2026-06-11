Трамп заявил Fox News, что иранцы попросили его прекратить бомбардировки

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что американские боевые самолеты действуют в воздушном пространстве Ирана. По его словам, представители Ирана напрямую обращались к нему с просьбой "прекратить бомбардировки".

Американский президент отметил: "Наши боевые самолеты летают над Ираном и в настоящее время уничтожают радары и системы ПВО на юго-западе страны".

Трамп сказал, что "бомбардировки скоро прекратятся", однако он оставил открытой возможность новых ударов по Ирану.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся американских ударов по целям в Иране и попыток дипломатического урегулирования.

Агентство Tasnim, ассоциированное с иранским "Корпусом стражей исламской революции", после этого интервью заявило, что никто из представителей Тегерана не контактировал с Трампом и не просил его о прекращении боевых действий. КСИР заявляет, что ответит ударами на удары американской армии. При этом КСИР дал понять, что "ответ" может последовать и завтра, и в любой другой день.