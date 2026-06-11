"Хатам аль-Анбия" объявил о закрытии Ормузского пролива
время публикации: 11 июня 2026 г., 02:00 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 02:08
Оперативный штаб вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" объявил о закрытии Ормузского пролива для всех типов судов, с оплатой или без нее.
"Суда, которые попытаются пересечь пролив, подвергнутся ударам", – сказано в заявлении "Хатам аль-Анбия".
В заявлении сказано, что решение принято в ответ на действия армии США против Ирана.
Вскоре после этого заявления "Корпус стражей исламской революции" объявил, что уже атакованы два судна, "нарушивших правила" и пытавшихся пройти через Ормузский пролив.
В последний месяц через Ормузский пролив ежесуточно проходили 10-30 судов.