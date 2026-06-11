Оперативный штаб вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" объявил о закрытии Ормузского пролива для всех типов судов, с оплатой или без нее.

"Суда, которые попытаются пересечь пролив, подвергнутся ударам", – сказано в заявлении "Хатам аль-Анбия".

В заявлении сказано, что решение принято в ответ на действия армии США против Ирана.

Вскоре после этого заявления "Корпус стражей исламской революции" объявил, что уже атакованы два судна, "нарушивших правила" и пытавшихся пройти через Ормузский пролив.

В последний месяц через Ормузский пролив ежесуточно проходили 10-30 судов.