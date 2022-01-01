Коронавирус в мире: около 289 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 1 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5453211 человек (+6897 за сутки), около 289 млн заразились, более 29 млн инфицированы в настоящее время, около 254 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,9%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 846905 умерших

Бразилия – 619109

Индия – 481486

Россия – 308860 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 299428

Перу – 202690

Великобритания – 148624

Индонезия – 144094

Италия – 137402

Иран – 131606

Колумбия – 129942

Франция – 123741

Аргентина – 117169

Германия – 112756

Польша – 97054

Украина – 95899

ЮАР – 91145

Испания – 89405

Турция – 82361

Румыния – 58752

Филиппины – 51504

Венгрия – 39186

Чили – 39115

Чехия – 36129

Эквадор – 33681

Вьетнам – 32394

Малайзия – 31487

Болгария – 30955

Канада – 30319

Пакистан – 28927

Бельгия – 28331

Бангладеш – 28072

Тунис – 25569

Ирак – 24158

Египет – 21752

Таиланд – 21708

Нидерланды – 20924

Греция – 20790



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6022

Болгария – 4506

Венгрия – 4072

Чехия – 3364

Румыния – 3085

Бразилия – 2882

Польша – 2569

Аргентина – 2557

США – 2536

Колумбия – 2514

Бельгия – 2429

Мексика – 2286

Италия – 2278

Украина – 2213

Великобритания – 2172

Тунис – 2130

Россия – 2115

Чили – 2020

Греция – 2009

Испания – 1911

Франция – 1889

Эквадор – 1867

Иран – 1537

ЮАР – 1508

Германия – 1339

Нидерланды – 1217



Коронавирус был выявлен у 1383939 израильтян, 8243 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (87-е место в мире).