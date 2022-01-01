Коронавирус в мире: около 289 млн заразились, 5,5 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 1 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5453211 человек (+6897 за сутки), около 289 млн заразились, более 29 млн инфицированы в настоящее время, около 254 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,9%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 846905 умерших
Бразилия – 619109
Индия – 481486
Россия – 308860 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 299428
Перу – 202690
Великобритания – 148624
Индонезия – 144094
Италия – 137402
Иран – 131606
Колумбия – 129942
Франция – 123741
Аргентина – 117169
Германия – 112756
Польша – 97054
Украина – 95899
ЮАР – 91145
Испания – 89405
Турция – 82361
Румыния – 58752
Филиппины – 51504
Венгрия – 39186
Чили – 39115
Чехия – 36129
Эквадор – 33681
Вьетнам – 32394
Малайзия – 31487
Болгария – 30955
Канада – 30319
Пакистан – 28927
Бельгия – 28331
Бангладеш – 28072
Тунис – 25569
Ирак – 24158
Египет – 21752
Таиланд – 21708
Нидерланды – 20924
Греция – 20790
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6022
Болгария – 4506
Венгрия – 4072
Чехия – 3364
Румыния – 3085
Бразилия – 2882
Польша – 2569
Аргентина – 2557
США – 2536
Колумбия – 2514
Бельгия – 2429
Мексика – 2286
Италия – 2278
Украина – 2213
Великобритания – 2172
Тунис – 2130
Россия – 2115
Чили – 2020
Греция – 2009
Испания – 1911
Франция – 1889
Эквадор – 1867
Иран – 1537
ЮАР – 1508
Германия – 1339
Нидерланды – 1217
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 56 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 12 млн в Великобритании. Более 10 млн в России. Более 9 млн в Турции, Франции. Более 7 млн в Германии. Более 6 млн в Иране, Испании, Италии. Более 5 млн в Колумбии, Аргентине. Более 4 млн в Индонезии, Польше. Более 3 млн в Мексике, Украине, ЮАР, Нидерландах. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Греции, Иордании.
Коронавирус был выявлен у 1383939 израильтян, 8243 из них умерли. Относительная смертность: 884 на 1 млн (87-е место в мире).
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