Коронавирус в Израиле: за последние сутки скончались 10 больных, половина из них были вакцинированы

В понедельник, 2 августа, в министерстве здравоохранении состоялось специальное заседание, посвященное обсуждению данных за последние сутки, полученных из больниц.

Сайт N12 пишет, что особую тревогу специалистов вызвали показатели смертности. За последние сутки в больницах скончались 11 пациентов, из которых 10 были госпитализированы с коронавирусной инфекцией. В половине случаев пациенты были вакцинированы от COVID-19.

Гендиректор министерства здравоохранения Нахман Аш на брифинге назвал "тревожными" данные, свидетельствующие о росте заболеваемости. Он также сообщил, что специалисты его ведомства обсуждают варианты ужесточения требований "зеленого сертификата", но таким образом, чтобы это негативно не отразилось на экономике.

По информации новостной службы телеканала "Кешет-12", минздрав настаивает на том, чтобы "зеленый стандарт" действовал не только во время мероприятий с участием более ста человек, а везде. Кроме того, обсуждается возвращение масочного режима на улице во время проведения мероприятий с участием более 20 человек.

На вторник, 3 августа, назначено заседание министерского кабинета по борьбе с эпидемией коронавируса. По информации в СМИ, оно проводится по настоянию министерства здравоохранения.

Вечером 2 августа министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:08.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 878931 зараженных (+2441 с полуночи).

При этом в настоящий момент заражены 20437 (+1559 с полуночи) человек.

6486 (+9 с полуночи) заболевших COVID-19 умерли.

За день проведены 72269 тестов. В 2,96% случаев выявлялся коронавирус.

387 заболевших в больницах, 36 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях. Состояние 217 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 48 из них в критическом состоянии, 43 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 40% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 7% – старше 70 лет. При этом 58% тяжелобольных старше 70 лет.