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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух командиров ХАМАС в секторе Газа

Газа
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 10 июля 2026 г., 17:56 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 17:56
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух командиров ХАМАС в секторе Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о ликвидации на севере сектора Газы еще двух боевиков ХАМАСа, занимавших командные должности.

В среду, 9 июля, был убит Халиль Джамаль Халиль Манаа, командир производственного штаба военного крыла организации. По данным армии, во время войны он руководил мастерскими по изготовлению пусковых установок, контролировал завершающие этапы их сборки и участвовал в попытках восстановить работу подразделения в период прекращения огня.

Еще один удар был нанесен в четверг, 10 июля. Его целью был Усама Валид Диб Мухараб, командир взвода в батальоне "Нусейрат". Как утверждает ЦАХАЛ, боевик прятал взрывные устройства, предназначенные для атак на израильских военнослужащих.

В армии заявили, что оба террориста представляли непосредственную угрозу силам, действующим в секторе.

Израиль
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