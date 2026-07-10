ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух командиров ХАМАС в секторе Газа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о ликвидации на севере сектора Газы еще двух боевиков ХАМАСа, занимавших командные должности.

В среду, 9 июля, был убит Халиль Джамаль Халиль Манаа, командир производственного штаба военного крыла организации. По данным армии, во время войны он руководил мастерскими по изготовлению пусковых установок, контролировал завершающие этапы их сборки и участвовал в попытках восстановить работу подразделения в период прекращения огня.

Еще один удар был нанесен в четверг, 10 июля. Его целью был Усама Валид Диб Мухараб, командир взвода в батальоне "Нусейрат". Как утверждает ЦАХАЛ, боевик прятал взрывные устройства, предназначенные для атак на израильских военнослужащих.

В армии заявили, что оба террориста представляли непосредственную угрозу силам, действующим в секторе.