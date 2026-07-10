В Ор-Акиве мужчина получил тяжелые травмы при аварии на квадроцикле

На улице Стенли Мейер в Ор-Акиве произошла авария с участием квадроцикла (тракторона). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 50 лет) получил травму головы.

Пострадавший доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере. Его состояние оценивается медиками как тяжелое.