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Израиль

В Ор-Акиве мужчина получил тяжелые травмы при аварии на квадроцикле

Мада
ДТП
время публикации: 10 июля 2026 г., 19:48 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 19:48
В Ор-Акиве мужчина получил тяжелые травмы при аварии на квадроцикле
Пресс-служба МАДА

На улице Стенли Мейер в Ор-Акиве произошла авария с участием квадроцикла (тракторона). Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 50 лет) получил травму головы.

Пострадавший доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере. Его состояние оценивается медиками как тяжелое.

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