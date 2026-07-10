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В реестр "иноагентов" властями РФ внесен политик Борис Надеждин

Россия
время публикации: 10 июля 2026 г., 17:49 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 17:54
В реестр "иноагентов" властями РФ внесен политик Борис Надеждин
Фото предоставлено Борисом Надеждиным

Министерство юстиции РФ внесло в реестр "иностранных агентов" политика Бориса Надеждина. Кроме него, в обновленный список включены Тимофей Рогожин, Екатерина Воропай, а также проект "Штаб кандидатов".

Борис Надеждин ранее пытался участвовать в президентских выборах 2024 года и выступал против войны в Украине. ЦИК РФ отказал ему в регистрации кандидатом, сославшись на нарушения в подписных листах.

Статус "иноагента" в России предполагает дополнительные ограничения и обязательства, включая маркировку публикаций и отчетность перед минюстом РФ.

Мир
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