В реестр "иноагентов" властями РФ внесен политик Борис Надеждин

Министерство юстиции РФ внесло в реестр "иностранных агентов" политика Бориса Надеждина. Кроме него, в обновленный список включены Тимофей Рогожин, Екатерина Воропай, а также проект "Штаб кандидатов".

Борис Надеждин ранее пытался участвовать в президентских выборах 2024 года и выступал против войны в Украине. ЦИК РФ отказал ему в регистрации кандидатом, сославшись на нарушения в подписных листах.

Статус "иноагента" в России предполагает дополнительные ограничения и обязательства, включая маркировку публикаций и отчетность перед минюстом РФ.