NYP: Трамп распорядился нанести по Ирану "удары невиданного масштаба" в случае, если его убьют

Президент США Дональд Трамп заявил, что оставил распоряжения нанести по Ирану удары "таких масштабов, каких они еще не видели", если Тегерану удастся организовать его убийство.

В интервью New York Post Трамп сказал, что уже давно находится в числе главных целей Ирана. При этом он отверг сообщения о появлении нового конкретного заговора, который якобы выявила израильская разведка.

"Израиль ничего такого не обнаружил. Я уже давно номер один в иранском списке на устранение", – заявил американский президент.

По данным издания, Иран открыто угрожает Трампу с 2020 года, когда по его приказу был убит командующий спецподразделением "Кудс" "Корпуса стражей исламской революции" Касем Сулеймани.

Издание отмечается, что дополнительные меры безопасности были приняты и на этой неделе: по дороге с саммита NATO в Анкаре, Трамп пересел на другой самолет. Позднее Белый дом подтвердил, что смена борта была мерой безопасности на фоне заявлений президента об угрозах со стороны Ирана.