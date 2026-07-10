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NYP: Трамп распорядился нанести по Ирану "удары невиданного масштаба" в случае, если его убьют

Иран
Дональд Трамп
Израиль
время публикации: 10 июля 2026 г., 19:05 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 19:10
NYP: Трамп распорядился нанести по Ирану "удары невиданного масштаба" в случае, если его убьют
AP Photo/Francisco Seco

Президент США Дональд Трамп заявил, что оставил распоряжения нанести по Ирану удары "таких масштабов, каких они еще не видели", если Тегерану удастся организовать его убийство.

В интервью New York Post Трамп сказал, что уже давно находится в числе главных целей Ирана. При этом он отверг сообщения о появлении нового конкретного заговора, который якобы выявила израильская разведка.

"Израиль ничего такого не обнаружил. Я уже давно номер один в иранском списке на устранение", – заявил американский президент.

По данным издания, Иран открыто угрожает Трампу с 2020 года, когда по его приказу был убит командующий спецподразделением "Кудс" "Корпуса стражей исламской революции" Касем Сулеймани.

Издание отмечается, что дополнительные меры безопасности были приняты и на этой неделе: по дороге с саммита NATO в Анкаре, Трамп пересел на другой самолет. Позднее Белый дом подтвердил, что смена борта была мерой безопасности на фоне заявлений президента об угрозах со стороны Ирана.

Пресса
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