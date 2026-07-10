Два человека пострадали при крушении легкого самолета в округе Шарон
время публикации: 10 июля 2026 г., 18:26 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 18:26
Легкомоторный самолет потерпел крушение возле аэродрома Эйн-Веред в округе Шарон.
Спасатели извлекли пострадавших из самолета. Пожарные расчеты тушат возгорание, возникшее на месте аварии.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что парамедики доставили в больницу мужчину (около 50 лет) с травмами средней тяжести и еще одного мужчина, получившего легкие травмы.
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