Два человека пострадали при крушении легкого самолета в округе Шарон

Легкомоторный самолет потерпел крушение возле аэродрома Эйн-Веред в округе Шарон.

Спасатели извлекли пострадавших из самолета. Пожарные расчеты тушат возгорание, возникшее на месте аварии.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что парамедики доставили в больницу мужчину (около 50 лет) с травмами средней тяжести и еще одного мужчина, получившего легкие травмы.