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Израиль

Два человека пострадали при крушении легкого самолета в округе Шарон

Авиакатастрофа
время публикации: 10 июля 2026 г., 18:26 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 18:26
Два человека пострадали при крушении легкого самолета в округе Шарон
Пресс-служба МАДА

Легкомоторный самолет потерпел крушение возле аэродрома Эйн-Веред в округе Шарон.

Спасатели извлекли пострадавших из самолета. Пожарные расчеты тушат возгорание, возникшее на месте аварии.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что парамедики доставили в больницу мужчину (около 50 лет) с травмами средней тяжести и еще одного мужчина, получившего легкие травмы.

Израиль
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