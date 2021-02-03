Коронавирус в мире: рекордные 102 тысячи смертей за неделю, Израиль на 53-м месте по относительной смертности

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 1 млн человек (по состоянию на 3 февраля, таких стран 19). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.

Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 104393004 100444755 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (более 3,9 млн новых заразившихся за неделю; примерно на 8% меньше, чем на позапрошлой неделе), 2262795 из них умерли (более 102 тысяч за неделю; на 1% больше, чем на позапрошлой неделе; это новый рекорд смертности от COVID-19 за неделю). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2,2%.

За последнюю неделю наиболее заметен рост темпов распространения болезни в США, Великобритании, Мексике, Бразилии, Германии, России, ЮАР, Франции, Испании.

Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 1 млн человек

1. США 27027347 выявленных заразившихся, 457856 (+34697) умерших, летальность 1,7%

2. Индия 10778206, 154635 (+884), 1,4%

3. Бразилия 9286256, 226383 (+7465), 2,4%

4. Россия 3884730, 74158 (+3676), 1,9% (вице-премьер РФ 30.12.2020 сообщила, что умерших гораздо больше)

5. Великобритания 3852623, 108013 (+7851), 2,8%

6. Франция 3224798, 77238 (+3132), 2,4%

7. Испания 2881793, 59805 (+3006), 2,1%

8. Италия 2570608, 89344 (+2922), 3,5%

9. Турция 2492977, 26237 (+893), 1,0%

10. Германия 2239943, 59386 (+4996), 2,6%

11. Колумбия 2114597, 54576 (+2448), 2,6%

12. Аргентина 1943548, 48426 (+1173), 2,5%

13. Мексика 1874092, 159533 (+7517), 8,5%

14. Польша 1520215, 37476 (+1811), 2,4%

15. ЮАР 1458958, 44946 (+3149), 3,1%

16. Иран 1431416, 58110 (+550), 4,1%

17. Украина 1223879, 22924 (+776), 1,9%

18. Перу 1149764, 41354 (+1267), 3,6%

19. Индонезия 1099687, 30581 (+2113), 2,8%



ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ

(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 30 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 3 февраля)

1. Гибралтар 2345

2.Сан-Марино 1972

3. Бельгия 1818

4. Словения 1703

5. Великобритания 1586

6. Чехия 1543

7. Италия 1479

8. Босния и Герцеговина 1449

9. Северная Македония 1379

10. США 1378

11. Лихтенштейн 1362

12. Болгария 1327

13. Андорра 1319

14. Венгрия 1312

15. Черногория 1302

16. Испания 1279

17. Португалия 1279

18. Перу 1244

19. Хорватия 1240

20. Мексика 1230

21. Панама 1226

22. Франция 1182

23. Швеция 1166

24. Швейцария 1092

25. Колумбия 1066

26. Аргентина 1066

27. Бразилия 1061

28. Литва 1055

29. Армения 1041

30. Польша 991

