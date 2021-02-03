Коронавирус в мире: рекордные 102 тысячи смертей за неделю, Израиль на 53-м месте по относительной смертности
Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 1 млн человек (по состоянию на 3 февраля, таких стран 19). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.
Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации.
Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 104393004 100444755 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (более 3,9 млн новых заразившихся за неделю; примерно на 8% меньше, чем на позапрошлой неделе), 2262795 из них умерли (более 102 тысяч за неделю; на 1% больше, чем на позапрошлой неделе; это новый рекорд смертности от COVID-19 за неделю). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 2,2%.
За последнюю неделю наиболее заметен рост темпов распространения болезни в США, Великобритании, Мексике, Бразилии, Германии, России, ЮАР, Франции, Испании.
Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 1 млн человек
1. США 27027347 выявленных заразившихся, 457856 (+34697) умерших, летальность 1,7%
2. Индия 10778206, 154635 (+884), 1,4%
3. Бразилия 9286256, 226383 (+7465), 2,4%
4. Россия 3884730, 74158 (+3676), 1,9% (вице-премьер РФ 30.12.2020 сообщила, что умерших гораздо больше)
5. Великобритания 3852623, 108013 (+7851), 2,8%
6. Франция 3224798, 77238 (+3132), 2,4%
7. Испания 2881793, 59805 (+3006), 2,1%
8. Италия 2570608, 89344 (+2922), 3,5%
9. Турция 2492977, 26237 (+893), 1,0%
10. Германия 2239943, 59386 (+4996), 2,6%
11. Колумбия 2114597, 54576 (+2448), 2,6%
12. Аргентина 1943548, 48426 (+1173), 2,5%
13. Мексика 1874092, 159533 (+7517), 8,5%
14. Польша 1520215, 37476 (+1811), 2,4%
15. ЮАР 1458958, 44946 (+3149), 3,1%
16. Иран 1431416, 58110 (+550), 4,1%
17. Украина 1223879, 22924 (+776), 1,9%
18. Перу 1149764, 41354 (+1267), 3,6%
19. Индонезия 1099687, 30581 (+2113), 2,8%
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ
(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 30 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 3 февраля)
1. Гибралтар 2345
2.Сан-Марино 1972
3. Бельгия 1818
4. Словения 1703
5. Великобритания 1586
6. Чехия 1543
7. Италия 1479
8. Босния и Герцеговина 1449
9. Северная Македония 1379
10. США 1378
11. Лихтенштейн 1362
12. Болгария 1327
13. Андорра 1319
14. Венгрия 1312
15. Черногория 1302
16. Испания 1279
17. Португалия 1279
18. Перу 1244
19. Хорватия 1240
20. Мексика 1230
21. Панама 1226
22. Франция 1182
23. Швеция 1166
24. Швейцария 1092
25. Колумбия 1066
26. Аргентина 1066
27. Бразилия 1061
28. Литва 1055
29. Армения 1041
30. Польша 991
Израиль в этом списке на 53-м месте (531 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны).
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