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Спорт

Молодежный чемпионат Европы по волейболу. Израильтяне впервые в истории вышли в полуфинал

Волейбол
Спорт/важное
время публикации: 02 июля 2026 г., 11:23 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 11:30
Молодежный чемпионат Европы по волейболу. Израильтяне впервые в истории вышли в полуфинал
AP Photo/Reed Hoffmann

В Португалии завершился групповой этап молодежного чемпионата Европы по волейболу (игроки до 22 лет).

Израильтяне заняли первое место в своей группе и впервые в истории вышли в полуфинал.

Сборная Израиля победила украинцев и португальцев 3:0, и проиграла полякам 0:3.

В полуфинал вышли сборные Израиля, Польши, Франции и Чехии.

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