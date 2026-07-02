Молодежный чемпионат Европы по волейболу. Израильтяне впервые в истории вышли в полуфинал

В Португалии завершился групповой этап молодежного чемпионата Европы по волейболу (игроки до 22 лет).

Израильтяне заняли первое место в своей группе и впервые в истории вышли в полуфинал.

Сборная Израиля победила украинцев и португальцев 3:0, и проиграла полякам 0:3.

В полуфинал вышли сборные Израиля, Польши, Франции и Чехии.