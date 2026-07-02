Молодежный чемпионат Европы по волейболу. Израильтяне впервые в истории вышли в полуфинал
время публикации: 02 июля 2026 г., 11:23 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 11:30
В Португалии завершился групповой этап молодежного чемпионата Европы по волейболу (игроки до 22 лет).
Израильтяне заняли первое место в своей группе и впервые в истории вышли в полуфинал.
Сборная Израиля победила украинцев и португальцев 3:0, и проиграла полякам 0:3.
В полуфинал вышли сборные Израиля, Польши, Франции и Чехии.
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