Коронавирус в Израиле: состояние 373 пациентов тяжелое, 82 из них в критическом состоянии

Вечером в понедельник, 9 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 17:41.

- Вакцинация

-"Цвета" городов Израиля в зависимости от эпидемиологической ситуации

- Ужесточение правил "зеленого стандарта"

- С 16 августа израильтяне смогут летать в Россию и другие страны, сейчас считающиеся "красными"



Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 904874 зараженных (+3609 с полуночи и до времени публикации данных).

При этом в настоящий момент заражены 32736 (+1837) человек.

6555 (+15) заболевших COVID-19 умерли.

За неполные сутки проведены 88152 тестов. В 3,9% случаев выявлялся коронавирус.

600 заболевших в больницах, 54 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях. Состояние 373 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 82 из них в критическом состоянии, 61 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,29.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 39% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 14% – старше 60 лет. При этом 80% тяжелобольных старше 60 лет.

Вакцинация

По данным минздрава Израиля на 9 августа, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5810018 человек (62% населения страны, 85% взрослого населения), вторую дозу – 5396318 человек (58% населения страны, 79% взрослого населения). 496220 человек привиты третьей дозой (5% населения страны, 7% взрослого населения, 41% граждан старше 60 лет).

1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации против коронавируса. На данном этапе решено ревакцинировать граждан старше 60 лет, которые получат третью прививку. Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.

Ужесточение правил "зеленого стандарта"

С воскресенья, 8 августа, вступило в силу решение министерского кабинета по борьбе с коронавирусом об ужесточении правил "зеленого стандарта".

Главное изменение правил "зеленого стандарта" заключается в том, что теперь они касаются не только мероприятий с участием более ста человек, а всех мероприятий вне зависимости от количества присутствующих на них людей. Они будут действовать в залах торжеств, ресторанах, во время культурных и спортивных мероприятий, в спортивных залах и студиях, в гостиницах и кинотеатрах. Исключение пока сделано для синагог, в которых соблюдение правил "зеленого стандарта" требуется только при нахождении в помещении более 50 человек.

Для посещения мест, работающих в соответствии с "зеленым стандартом", теперь необходимо предъявлять "зеленый паспорт" о прохождении вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе. В случае отсутствия вакцинации будет необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее чем за 24 часа до мероприятия.

До 20 августа ограничения "зеленого стандарта" не будут распространяться на детей младше 12 лет. После 20 августа детям также придется проходить тест на коронавирус, но делать его будут бесплатно.

С 8 августа масочный режим будет действовать и на мероприятиях с участием 100 и более человек, которые проводятся на улице.

В государственных учреждениях вновь вводится ограничение на количество сотрудников, одновременно находящихся на рабочих местах. В офисах может находиться не более 50% персонала.

Остальным организациям и компаниям рекомендуется перевести работников на удаленную работу.

Изменятся правила въезда и выезда из страны. Минздрав планирует опубликовать их, а также новый список "красных", "оранжевых" и "зеленых" стран 8 августа, и правила вступят в силу 15 августа.

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", правила были ужесточены, несмотря на возражения министра финансов Авигдора Либермана, министра внутренней безопасности Омера Бар-Лева, министра просвещения Ифат Шаши-Битон и министра экономики и промышленности Орны Барбивай. Министры были против исключения, которое сделано для синагог и их посетителей.

С 16 августа израильтяне смогут летать в Россию и другие страны, сейчас считающиеся "красными"

Вечером в воскресенье, 8 августа, министерство здравоохранения опубликовало списки "зеленых" и "красных" стран.

В "зеленый" список вошли: Австралия, Австрия, Гонконг, Венгрия, Тайвань, Молдова, Новая Зеландия, Китай, Сингапур и Чехия. После возвращения из этих стран привитым и переболевшим израильтянам не требуется находиться в карантине. Вакцинированные и привитые путешественники смогут выйти из карантина сразу после получения отрицательного теста на коронавирус. (Отметим, что в таблицах минздрава при указании этих стран используется не зеленый, а желтый цвет. Тем самым минздрав дает понять, что любые путешествия заграницу сейчас сопряжены с риском заражения коронавирусом, а потому определенные карантинные требования распространяются на всех путешественников.)

В список "красных" стран, для посещения которых необходимо получить специальное разрешение по исключительным случаям, вошли: Болгария, Бразилия, Грузия, Мексика, Испания, Турция. После возвращения из этих стран карантин должны соблюдать также переболевшие и вакцинированные.

Новые правила вступят в силу 16 августа.

Таким образом, с 16 августа израильтяне вновь смогут (без необходимости получать разрешение комиссии по особым случаям) посещать Россию, Беларусь, Узбекистан, Киргизию, Аргентину, ЮАР, Индию, Великобританию и Кипр, в настоящее время входящие в "красный" список.

Однако остается открытым вопрос, будет ли Россия принимать израильтян, не имеющих российского паспорта.

"Цвета" городов Израиля в зависимости от эпидемиологической ситуации

По состоянию на 9 августа, в соответствии с оценкой эпидемиологической ситуации на фоне четвертой волны пандемии коронавируса в Израиле, городам Сдерот, Кирьят-Ям, Кирьят-Малахи, Кирьят-Гат, Нетания, Эльад, Маале-Адумим, Беэр-Яаков, Тверия, Ор Йегуда, Явне, Афула присвоен статус "красных" (в этой публикации мы говорим только о населенных пунктах, где проживают не менее 20 тысяч человек).

"Оранжевые" города: Кирьят-Бялик, Холон, Хадера, Рош а-Айн, Бней-Брак, Рамле, Бат-Ям, Кирьят-Ата, Ашкелон, Нагария, Нетивот, Маалот-Таршиха, Сахнин, Димона, Офаким, Цфат, Пардес Хана, Кирьят-Оно, Ашдод, Рамат а-Шарон, Эйлат, Петах-Тиква, Кфар-Саба, Тайбэ, Реховот, Кирьят-Моцкин, Нес-Циона, Шфарам, Йехуд, Арад, Тель-Авив-Яффо, Беэр-Шева, Бейт-Шемеш, Йерухам, Ришон ле-Цион, Раанана, Хайфа.

"Желтые" города: Гиватаим, Лод, Кафр-Касем, Од а-Шарон, Нацерет, Кармиэль, Ариэль, Акко, Рамат-Ган, Тира, Модиин-Илит, Кирьят-Шмона, Модиин, Умм эль-Фахм, Герцлия, Тамра, Кацрин, Иерусалим, Рахат.

В Израиле почти не осталось "зеленых" городов. Однако минздрав не вводит пока никаких дифференцированных карантинных мер для тех или иных населенных пунктов в зависимости от эпидемиологической ситуации, продолжая полагаться на вакцинацию. 28 июля минздрав в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il подтвердил, что программа "светофор" пока не задействована. Судя по имеющейся информации, по состоянию на 9 августа эта программа по-прежнему бездействует.