Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн объявил о намерении покинуть "Ликуд"

Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн объявил, что намерен выйти из партии "Ликуд".

В интервью программе "Встреча с прессой" он сообщил о намерении "вступить на новый политический путь".

В мае Эдельштейн заявлял, что не исключает возможности баллотироваться на праймериз в предвыборный список в "Ликуде".

"Если будет идти речь о честной борьбе, а не о ситуации при которой 10 из 15 первых мест в списке забронированы, я буду баллотироваться", – сказал Эдельштейн в интервью "Кан Бет".

Он утверждал, что способен работать с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, однако способен критиковать его в случае необходимости.