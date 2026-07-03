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Израиль

Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн объявил о намерении покинуть "Ликуд"

Кнессет
время публикации: 03 июля 2026 г., 17:22 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 17:35
Юлий Эдельштейн объявил о намерении выйти из партии "Ликуд"
Tal Gal/Flash90

Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн объявил, что намерен выйти из партии "Ликуд".

В интервью программе "Встреча с прессой" он сообщил о намерении "вступить на новый политический путь".

В мае Эдельштейн заявлял, что не исключает возможности баллотироваться на праймериз в предвыборный список в "Ликуде".

"Если будет идти речь о честной борьбе, а не о ситуации при которой 10 из 15 первых мест в списке забронированы, я буду баллотироваться", – сказал Эдельштейн в интервью "Кан Бет".

Он утверждал, что способен работать с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, однако способен критиковать его в случае необходимости.

Израиль
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