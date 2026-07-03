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Культура

Директор "Евровидения" заявил, что вопрос об участии Израиля в конкурсе решен

Евровидение-2026
время публикации: 03 июля 2026 г., 18:27 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 18:51
Директор "Евровидения" заявил, что вопрос об участии Израиля в конкурсе решен
AP Photo/Ivan Sekretarev

Директор "Евровидения" Мартин Грин заявил, что вопрос об участии Израиля в ежегодном конкурсе решен окончательно.

В интервью изданию Variety он подчеркнул, что повторного голосования по этому поводу не будет. По его словам, почти 70% членов вещательного союза высказались против отстранения Израиля от конкурса, подтвердив, что общественные вещатели не должны нести ответственность за действия своих правительств.

Грин также опроверг слухи о том, что конкурс испытывает финансовые трудности из-за бойкота, связанного с Израилем. Ранее в знак протеста против участия Израиля от выступления отказались пять стран: Ирландия, Исландия, Нидерланды, Словения и Испания (последняя входила в число главных спонсоров "Большой пятерки").

Кроме того, Мартин Грин отверг публикацию в газетe New York Times, в которой Израиль обвинялся в манипуляциях с голосованием. Он сообщил, что проверка не выявила никаких признаков нечестной масштабной платной рекламы или каких-либо других нарушений, и голосование в этом году было полностью легитимным.

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