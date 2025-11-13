Ученые обнаружили, что виагра устраняет последствия одного из видов глухоты

Около трех из двух тысяч новорожденных появляются на свет с нарушением слуха. Обычно такое состояние является необратимым и сохраняется на протяжении всей жизни, создавая человеку значительные трудности в обществе. Однако новое открытие может изменить эту ситуацию: исследователи выявили три генетические мутации, вызывающие редкую форму врожденной потери слуха, на которые можно воздействовать при помощи терапии, включающей обычную пищевую добавку и виагру, используемую для лечения эректильной дисфункции.

Мутации затрагивают ген, отвечающий за выработку фермента карбоксипептидазы D (CPD). Международная команда ученых обнаружила их в ходе масштабного анализа генома, изучая представителей трех неродственных турецких семей, страдавших врожденной сенсоневральной тугоухостью. У всех участников были выявлены редкие варианты гена CPD. После идентификации мутаций исследователи изучили их влияние на организм и обнаружили, что распространенная пищевая добавка может частично компенсировать вызванные ими нарушения.

В ходе последующих экспериментов с образцами человеческой кожи и клетками улитки у мышей, у которых был деактивирован ген CPD, исследователи выяснили, что мутации, связанные с потерей слуха, нарушают синтез аминокислоты аргинина. Одновременно было зафиксировано снижение уровня других ключевых веществ, включая циклический гуанозинмонофосфат (цГМФ).

Недостаток аргинина приводит к уменьшению выработки оксида азота – важной сигнальной молекулы, обеспечивающей работу нервной системы. Без достаточного количества таких молекул, как оксид азота и цГМФ, сенсорные клетки внутреннего уха начинают испытывать стресс и погибают, особенно короткие волосковые клетки, играющие решающую роль в восприятии звука. Кроме того, при изучении плодовых мушек с мутациями в генах, аналогичных CPD, ученые обнаружили признаки, указывающие на повреждение внутреннего уха – снижение слуха и нарушение равновесия.

Результаты показали, что добавление аргинина привело к снижению гибели клеток и восстановлению уровня оксида азота, что, в свою очередь, уменьшило клеточный стресс. Несмотря на то что эксперименты пока ограничиваются исследованиями на клеточных культурах и животных, полученные данные указывают на то, что широко доступная пищевая добавка L-аргинин может помочь частично восстановить слух при некоторых формах его утраты.