В Австралии арестован антисемит, поддержавший террористов. При обыске найдено оружие

Полиция штата Западная Австралия сообщила об аресте в Перте местного жителя Мартина Томаса Глинна, 39 лет, которого подозревают в публикации антисемитских высказываний вскоре после теракта на пляже Бондай (Бонди) в Сиднее 14 декабря, где в результате нападения были убиты 15 человек, сообщает ABC.

По данным ABC, Глинн написал в соцсетях, что "на 100% поддерживает стрелков". Источником для задержания стала жалоба, после которой полиция провела обыск в доме подозреваемого.

В ходе обыска, как утверждают следователи, были обнаружены материалы по изготовлению взрывных устройств, флаги запрещенных террористических организаций ХАМАС и "Хизбалла", а также шесть зарегистрированных винтовок и около 4000 патронов.

Глинну предъявлены обвинения.