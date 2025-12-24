Усилия по возвращению тела последнего заложника: Галь Хирш вылетел в Каир

Канцелярия премьер-министра сообщила, что координатор по делам заложников и пропавших без вести бригадный генерал запаса Галь Хирш вылетел в Каир для переговоров.

Этот визит в Каир происходит в рамках усилий по возвращению в Израиль тела последнего удерживаемого в Газе заложника – Рана Гвили, прапорщика спецназа ЯСАМ.

Согласно сообщению канцелярии, Хирш встречался с высокопоставленными представителями Египта и стран-посредников.

В израильскую делегацию также вошли представители ЦАХАЛа, ШАБАКа и "Мосада".