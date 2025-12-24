Спикер Кнессета проголосовал с оппозицией за закон о гражданских браках

Спикер Кнессета Амир Охана ("Ликуд") проголосовал за закон о гражданских браках, предложенный оппозицией. Законопроект был отклонен большинством голосов. А сам Охана подвергся резким нападкам со стороны религиозных партий.

Фракция "Дегель а-Тора" выпустила заявление, в котором обвинила Амира Охану в нарушении соглашения между "Ликудом" и "Яадут а-Тора" о сохранении статус-кво. "Наша ошибка заключается в том, что мы пошли навстречу "Ликуду" и поддержали его кандидатуру на пост спикера Кнессета, это больше не повторится", – говорится в заявлении.

Фракция ШАС заявила, что закон, за который проголосовал Охана, "наносит ущерб институту брака", "он может подорвать основы еврейской идентичности государства" и полностью противоречит позиции коалиции. "Его голосование вместе с оппозицией по такому чувствительному и фундаментальному вопросу является грубым нарушением дисциплины и доказывает, что он не достоин должности спикера Кнессета".

Амир Охана является открытым геем. На торжественные церемонии в Кнессете, на которые приглашаются парламентарии с семьями, он приходит вместе со своим супругом Алоном Хададом и детьми.