Почему люди колеблются между стремлением к знанию и нежеланием знать. Израильское исследование

Ученые из Тель-Авивского университета показали, что стремление получить информацию определяются не только рациональностью, но и эмоциями: мы балансируем между желанием знать и страхом узнать правду.

Исследователи показали, что наше отношение к информации управляется общим эмоциональным механизмом. Вопреки распространенному мнению, что "добровольное неведение" служит способом избежать моральной ответственности перед другими, ученые предлагают более широкое объяснение: мы избегаем получение информации или намеренно ищем болезненные сведения, чтобы регулировать собственные эмоции и справляться с психологическими перегрузками. Работа опубликована в журнале Current Opinion in Psychology.

Многие откладывают получение важной информации из-за страха перед ее эмоциональными последствиями. Люди предпочитают не проверять результаты медицинских анализов перед отпуском или избегают просмотра инвестиционного портфеля во время падения рынка. Это не безразличие, а желание отсрочить момент эмоциональной перегрузки.

Но исследование выявило и противоположное поведение: в ситуациях неопределенности люди активно ищут болезненную информацию, даже когда она бесполезна. Например, покупатели проверяют цены на купленные товара, чтобы узнать о потерях, хотя это ничего не меняет. После 7 октября 2023 года практически все семьи стремились узнать судьбу близких, даже когда рациональные доводы говорили о самом страшном. Боль неопределенности оказывается сильнее боли знания.

Соавтор работы профессор Янив Шани поясняет: "Решения человека о поиске информации не только функциональны, но и эмоциональны. Мы постоянно выбираем между желанием знать и инстинктом защитить себя от информации, взвешивая, что причинит меньше боли: болезненная правда или неопределенность".

Авторы работы подчеркивают, что в эпоху доступности информации человеку важно не только то, что он знает, но и как он выбирает между знанием и неопределенностью. Незнание – это эволюционно важный механизм: состояние неопределенности сохраняет надежду и в некоторых случаях помогает постепенно смириться с неизбежным.