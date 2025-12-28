Названы уточненные время и место встречи Трампа и Зеленского

Белый дом объявил уточненное время и место встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Встреча пройдет в воскресенье, 28 декабря, в резиденции Мар-а-Лаго (Флорида) и начнется в 13:00 по местному времени.

Уведомления о предстоящей встрече появились на фоне контактов Киева с американской стороной по вопросу прекращения войны: 25 декабря Зеленский сообщил о разговоре со спецпосланником Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, обсуждались форматы переговоров, встречи и сроки.

Агентство Reuters ранее сообщало, что Киев после консультаций в Майами добивается встречи Зеленского с Трампом для обсуждения наиболее чувствительных вопросов, включая территориальные.