28 декабря 2025
Мир

Названы уточненные время и место встречи Трампа и Зеленского

Война в Украине
Война в России
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
время публикации: 28 декабря 2025 г., 05:02 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 06:03
AP Photo/Alex Brandon

Белый дом объявил уточненное время и место встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Встреча пройдет в воскресенье, 28 декабря, в резиденции Мар-а-Лаго (Флорида) и начнется в 13:00 по местному времени.

Уведомления о предстоящей встрече появились на фоне контактов Киева с американской стороной по вопросу прекращения войны: 25 декабря Зеленский сообщил о разговоре со спецпосланником Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, обсуждались форматы переговоров, встречи и сроки.

Агентство Reuters ранее сообщало, что Киев после консультаций в Майами добивается встречи Зеленского с Трампом для обсуждения наиболее чувствительных вопросов, включая территориальные.

Мир
