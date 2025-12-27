x
Израиль

Начальник Генштаба провел совещание по оценке ситуации в Центральном военном округе

Теракт
ЦАХАЛ
время публикации: 27 декабря 2025 г., 21:22 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 21:22
Начальник Генштаба провел совещание по оценке ситуации в Центральном военном округе
Пресс-служба ЦАХАЛа

После теракта, унесшего жизни Авивы Маор и Шимшона Мордехая, начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир провел совещание по оценке ситуации в Центральном военном округе, в зоне действия бригады "Менаше". В совещании принимали участие командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блут, командующий дивизией Иудеи и Самарии бригадный генерал Коби Хеллер, командир бригады "Менаше" полковник М. и другие офицеры.

Эли Замир отметил, что речь идет о тяжелом террористическом нападении. Он отдал приказ продолжать наступательные действия против боевиков в Кабатии, включая блокировку населенного пункта, введение комендантского часа и продолжить аресты подозреваемых в террористической деятельности.

Эли Замир приказал опечатать дом террориста и ускорить процесс подготовки к его разрушению.

Начальник Генштаба распорядился об улучшении возможностей сбора информации в указанном районе, как для мониторинга ситуации, так и для быстрого реагирования на чрезвычайные происшествия. Он подчеркнул необходимость улучшения координации действий между различными структурами системы безопасности и необходимость действовать против нелегалов так же, как против террористов.

Израиль
