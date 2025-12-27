x
27 декабря 2025
27 декабря 2025
27 декабря 2025
последняя новость: 22:44
27 декабря 2025
Израиль

При разгоне демонстрации правых активистов в Иерусалиме травмированы двое полицейских

Полиция
Акции протеста
время публикации: 27 декабря 2025 г., 22:12 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 22:12
При разгоне демонстрации правых активистов в Иерусалиме травмированы двое полицейских
Пресс-служба полиции Израиля

На въезде в Иерусалим, в районе Струнного моста, состоялась акция протеста правых активистов. Демонстранты перекрывали проезжую часть, а также создавали помехи в движении трамвая.

Пресс-служба правоохранительных органов отмечает, что эта акция протеста не была согласована. Когда полицейские призвали демонстрантов разойтись, в них начали бросать камни.

Двое полицейских были травмированы камнями. Необходимая медицинская помощь им была оказана на месте, они не нуждались в госпитализации.

По данным на 22:00, въезд в столицу и выезд из нее периодически перекрываются протестующими. Полиция принимает меры для восстановления порядка.

