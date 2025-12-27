x
27 декабря 2025
|
последняя новость: 22:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 декабря 2025
|
27 декабря 2025
|
последняя новость: 22:44
27 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Юридический советник полиции Элазар Кахана подал в отставку со своего поста

Полиция
время публикации: 27 декабря 2025 г., 22:44 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 22:52
Юридический советник полиции Элазар Кахана подал в отставку со своего поста
Yonatan Sindel/Flash90

Юридический советник полиции подполковник Элазар Кахана подал в отставку. Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что процесс поиска его преемника начнется в ближайшее время.

Издание "Гаарец" пишет со ссылкой на источник в полиции, что у Каханы были разногласия с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром. В прошлом году генинспектор Дани Леви пытался сместить Кахану с должности, но процесс был прерван после вмешательства юридического советника правительства Гали Баарав-Миара.

"Гаарец" пишет, что одним из поводов для разногласий с Бен-Гвиром стало повышение в звании Меира Свисы, бросившего шоковую гранату в демонстрантов. Вместе с тем, Кахана вопреки позиции Бен-Гвира выступал за повышение в звании помощницы главы Управления расследований и разведки майора полиции Ринат Сабан, дававшей показания в суде по одному из дел Нетаниягу.

На посту юридического советника полиции Элазар Кахана находился с 2021 года.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 ноября 2024

Отменено решение о смещении с должности юридического советника полиции
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2024

Генинспектор полиции заморозил процесс смещения юридического советника полиции
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 октября 2024

"Движение за качество власти" требует заморозить отстранение юрсоветника полиции