Юридический советник полиции Элазар Кахана подал в отставку со своего поста

Юридический советник полиции подполковник Элазар Кахана подал в отставку. Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что процесс поиска его преемника начнется в ближайшее время.

Издание "Гаарец" пишет со ссылкой на источник в полиции, что у Каханы были разногласия с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром. В прошлом году генинспектор Дани Леви пытался сместить Кахану с должности, но процесс был прерван после вмешательства юридического советника правительства Гали Баарав-Миара.

"Гаарец" пишет, что одним из поводов для разногласий с Бен-Гвиром стало повышение в звании Меира Свисы, бросившего шоковую гранату в демонстрантов. Вместе с тем, Кахана вопреки позиции Бен-Гвира выступал за повышение в звании помощницы главы Управления расследований и разведки майора полиции Ринат Сабан, дававшей показания в суде по одному из дел Нетаниягу.

На посту юридического советника полиции Элазар Кахана находился с 2021 года.