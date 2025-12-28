Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 28 декабря, температура понизится и будет немного ниже среднесезонной. Дожди от севера до Негева, временами с грозами. Высокий риск затоплений в низинах. Шторм на побережье Средиземного моря. Снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 7-11 градусов, в Тель-Авиве – 14-18, в Хайфе – 13-16, в Эйлате – 13-21, в Беэр-Шеве – 11-16, на побережье Мертвого моря – 13-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-18, в Ариэле – 9-13, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-17, на Голанских высотах – 9-14.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 200-400 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – западный (до 10 км/ч).

В понедельник-пятницу ожидаются дожди, временами с грозами. В субботу – малооблачно.