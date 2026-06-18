Ynet: инцидент с обнаружением препаратов в детском пюре - второй за последние месяцы

В середине мая 2026 года в приемный покой больницы "Адаса Эйн-Карем" поступили двое детей с симптомами, свидетельствовавшими о наличии в их организме успокоительных препаратов, сообщает портал Ynet.

Медицинский персонал тогда передал полиции банку детского пюре, купленную в одном из иерусалимских магазинов сети «Золь у-Гадоль». Полиция запросила у минздрава указания относительно проверки продукта - однако ведомство по неизвестным причинам не сочло нужным его проверить, и банка осталась лежать у следователей в качестве вещественного доказательства.

Проверка была проведена только после второго инцидента, имевшего место в минувший четверг, 11 июня, когда в больницу поступили трое детей с аналогичными симптомами. Ее результаты подтвердили наличие клоназепама и лоразепама.

Полиция продолжает разыскивать того, кто подмешал эти вещества в банки. В обоих случаях матери впоследствии рассказали, что при открытии банки не услышали характерного щелчка.

В среду, 17 июня, минздрав выдал предписания о 30-дневном закрытии двух магазинов сети «Золь у-Гадоль» в Иерусалиме (ул. Яффо, 214 и ул. Яффо, 113), где продавались банки пюре "Принок" со вкусом яблока и банана с овсянкой.

Подчеркивается, что на данном этапе речь не идет о полном отзыве продукции марки "Принок". Пока не обнаружено никаких признаков производственного брака или загрязнения на заводе-изготовителе, а все проверки продукции, полученной от импортеров, дали нормальные результаты.

Минздрав вновь призвал родителей, чьи дети употребляли этот продукт, обращать внимание на изменения в поведении ребенка, включая сонливость, вялость или спутанность речи, обращаться к педиатру и сообщать о таких случаях на горячую линию минздрава по номеру *5400.

Министерство также напоминает о необходимости проверять, что приобретаемые продукты питания находятся в закрытой и неповрежденной упаковке, имеют надлежащую маркировку и продаются в оригинальной таре.

Минздрав рекомендует не употреблять продукты, приобретенные в двух указанных филиалах сети, а также продукцию, которая продавалась вне оригинальной упаковки, имеет нехарактерный внешний вид, цвет или запах либо признаки нарушения вакуумной герметизации банки.