Минздрав: в баночках фруктового пюре "Принок" обнаружили клоназепам и лоразепам

Министерство здравоохранения сообщает, что по результатам лабораторной проверки в баночках фруктового пюре для младенцев марки "Принок", продававшихся в двух филиалах сети "Золь ве-Бегадоль" в Иерусалиме, были обнаружены лекарственные вещества клоназепам и лоразепам.

Речь идет о филиалах "Махане" на улице Яффо, 113, а также о филиале на улице Яффо, 214. В отношении обоих магазинов, где были приобретены эти баночки детского питания, минздрав издал распоряжения о немедленном закрытии и привлек к расследованию полицию.

Днем ранее минздрав направил больницам Иерусалимского округа профессиональное указание уделять повышенное внимание случаям поступления младенцев и маленьких детей с симптомами, которые могут свидетельствовать о воздействии веществ из группы бензодиазепинов, а также сообщать о подобных случаях, если они происходили в последние недели.

В министерстве отмечают, что дети, госпитализированные после употребления данного пюре, уже выписаны из больниц. Напомним, как минимум трое маленьких детей были госпитализированы в больницу "Адаса Эйн-Керем" в последние недели и в прошлом месяце с симптомами апатии и сильной слабости. Анализы крови показали наличие бензодиазепинов – веществ, входящих в состав рецептурных препаратов для взрослых, таких как "Клонекс" и "Валиум". После наблюдения в больнице дети были выписаны домой.

Подчеркивается, что на данном этапе речь не идет о полном отзыве продукции марки "Принок". Пока не обнаружено никаких признаков производственного брака или загрязнения на заводе-изготовителе, а все проверки продукции, полученной от импортеров, дали нормальные результаты.

Минздрав вновь призвал родителей, чьи дети употребляли этот продукт, обращать внимание на изменения в поведении ребенка, включая сонливость, вялость или спутанность речи, обращаться к педиатру и сообщать о таких случаях на горячую линию минздрава по номеру *5400.

Министерство также напоминает о необходимости проверять, что приобретаемые продукты питания находятся в закрытой и неповрежденной упаковке, имеют надлежащую маркировку и продаются в оригинальной таре.

Минздрав рекомендует не употреблять продукты, приобретенные в двух указанных филиалах сети, а также продукцию, которая продавалась вне оригинальной упаковки, имеет нехарактерный внешний вид, цвет или запах либо признаки нарушения вакуумной герметизации банки.

Расследование продолжается.